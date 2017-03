Klopp Eesti võidust Horvaatia üle: Klavanilt parim koondisepaus üle pika aja

Koondisepausi ajal mängis Eesti kaks mängu: MM-valiksarjas viigistati 0:0 võõrsil Küprosega, sõprusmängus alistati aga maailma tippkoondis Horvaatia 3:0. «Klavan tegi üle pika aja parimad koondisemängud Eesti eest,» oli Klopp eestlase mängudega kursis.

Enim said Kloppilt koondisemängude eest kiita brasiillased Philippe Coutinho ja Roberto Firmino, kes tagasid koos Brasiiliaga pääsu 2018. aasta MM-finaalturniirile. «Muidugi olid nad õnnelikud. Nad said hästi hakkama ning see on meile tähtis. Tegime omaltpoolt kõik, et nende tagasilend võimalikult mugavaks teha,» ütles Klopp. Mõlemad mehed lennutati Inglismaale eralennukiga.

«Kõikidel mängijatel läks koondise eest enam-vähem hästi. Sadio Mane mängis küll ainult sõprusmänge, kuid sai hästi hakkama, Joe Gome sai mängida – koondisepaus pakkus palju head. Kõik peale Adami (Lallana – toim) tulid tervelt tagasi.»