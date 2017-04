Andri Õun stardib rallikrossi EMil

«Kataloonia on minu jaoks uus rada ja ka konkurents on oluliselt tihedam kui eelmisel aastal,» kommenteeris Õun eesootavat päeva. «Esimeses eelsõidus stardib koos minuga soomlane Riku Tahko, kellega olen juba korra varem võidu kihutanud – möödunud aasta Eesti meistrivõistluste Laitse etapil jäi peale tema. Täna olen kogenum ning samuti on auto olulisi tehnilisi uuendusi saanud. Kasutame sel hooajal sama tüüpi mootorit, milline on peal enamusel meie konkurentidest,» lisas Õun.

FIA Euroopa meistrivõistlustel on koos Andri Õunaga stardis kogu Euroopa paremik, sealhulgas 2016. aasta hõbemedalist Jérôme Grosset-Janin, 2015. aasta meister Henning Solberg ja 2014. aasta meister Robin Larsson.

Kiireimas, Supercar klassis sõitev Andri Õun on 2016. aasta FIA Põhja-Euroopa meister ja Eesti meister. Käesoleval aastal võtab ta täismahus osa nii FIA Euroopa meistrivõistlustest (5 etppi) kui ka Eesti meistrivõitlustest (7 etappi). Eestis saabki Ford Fiesta roolis sõitvat Õuna järgmisena võistlustules näha juba Eesti meistrivõistluste avaetapil, mis toimub 6. mail Elva lähistel Kulbirohu rallikrossirajal.