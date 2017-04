Kotsar näeb üle pika aja vanemaid: ma ei kujuta ette, kuidas ma reageerin

Martin tunnistab, et pidevad telefonikõned segavad teda palju. «See on uskumatult häiriv olnud, kujutan ette, et mängijaid segab see veel rohkem,» ütles Martin. Samas ei soovi ta korvpalluritelt jõuga telefone ära võtta. Ta pole seda kunagi teinud ning ei näe, et see ka nüüd vajalik oleks.

Küll on aga Martin pannud paika teatud reeglid perekonna ja sõpradega kohtumise osas. Üle pika aja näeb oma perekonda ka eestlane Maik-Kalev Kotsar. «Ma ei kujuta ette, kuidas ma reageerin, kui neid näen. Ma igatsen neid nii väga,» ütles Kotsar.

Sisuliselt pole eestlane oma lähedasi näinud aasta aega. Enne finaalturniirile pääsemist oli ta kokku leppinud, et kui meeskond jõuab Final Fourile, tuleb perekond teda Ühendriikidesse vaatama. Kõik pühad on eestlane seni veetnud meeskonnakaaslaste ja treeneritega. «Nad sisuliselt mu teine perekond,» oli eestlane kaaslastele tänulik.

Postimehe otseülekanded NCAA finaalturniiri mängudest:

OTSEÜLEKANDED

2. aprill

01.00–03.15: South Carolina Gamecocks – Gonzaga Bulldogs

kell 03.45–06.00: Oregon Ducks – North Carolina Tar Heels

4. aprill

04.05–06.20 NCAA finaalturniiri finaal