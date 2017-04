Mayweather ja McGregor kinnitavad supermatši järgmisel nädalal?

«See matš toimub 100 protsenti – see on fakt. Ka mina arvasin alguses, et see on mingi nali,» ütles endine UFC keskkaalu tšempion Chris Weidman. Ka Briti tabloid The Sun kinnitab fakti matši toimumisest, ent viitab anonüümsetele allikatele. «Mõlemad osapooled on kokku leppinud tasus, kuupäevas ning areenis. Järgmisel nädalal tehakse asi avalikuks,» kirjutab kõmuleht.

Seni oli matši suurimaks piduriks UFC boss Dana White, kes ei tahtnud kuidagi tühjade pihkudega jääda. Kuna UFCl on kehtiv leping McGregoriga, siis ei nähtud võimalust ka matši toimumiseks. Hiljuti ütles aga White, et tema meeste suurel palgapäeval ees seista ei kavatse. «Siin on lihtsalt nii palju raha mängus, et ma ei näe varianti, et see matš ei toimuks,» ütles ta.

Mayweatheri ja McGregori duell on väidetavalt võimeline genereerima üle ühe miljardi dollari tulu. Ameeriklane on varasemalt öelnud, et ta tuleb ringi ainult juhul, kui ta teenib sellega üle 100 miljoni USA dollari. Tõenäoliselt oleks matši toimumisel tema poolt taskusse pistetav summa isegi kordades suurem.

«Olgem ausad, ega McGregoril pole suurt võiduvõimalust, kuid kuid kõik ostavad ikkagi telepilet, et seda mängu näha. Sellest tuleb hull võitlus,» ennustas Weidman.