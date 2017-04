Messi koondisekaaslane: mina tema asemel koondise särki enam selga ei tõmbaks

Argentina on MM-valiksarjas üliraskes seisus, kuna praegu on nad grupis viiendal kohal, mis ei tagaks enam 2018. aasta MMile otsepääset, vaid selle nimel tuleks heidelda Aasia tsooni viienda meeskonnaga. Ent ka viies koht pole veel kindel, sest lähim jälitaja Ecuador on kahe ning Peruu ja Paraguay nelja punkti kaugusel.

Enne viimast valikmängu sai Messi neljamängulise võistluskeelu, kuna solvas küljekohtunikku. Kohalik meedia on taaskord Messit kõvasti kritiseerinud ning see ajas Andujaril harja punaseks.

«Kõik küsivad talt: miks sa ei mängi Argentina eest samamoodi, nagu sa mängid Barelona eest? Messi juba loobus kord koondisest, aga siis hakkasid kõik teda taga igatsema. Selge see, et saad asjade tähtsusest alles siis aru, kui need kaotad,» rääkis Andujar.

«Mina arvan, et Messi poleks pidanud tagasi tulema. Ta hoolib koondisest, aga ta ei peaks seda tegema. Milleks sa tuled tagasi, et kõik sind jälle välja saaksid vilistada?»