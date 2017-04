Endine vormelilegend kiitis Bottast taevani

«Kui Nico (Rosberg) otsustas üleöö sõitmisest loobuda, siis me seisime meeskonnas kõik, suud ammuli,» nentis Lauda olukorrast, kui mullu maailmameistriks tulnud Rosberg teatas ootamatult, et lõpetab karjääri. «Siis mina ja Toto Wolff (meeskonna juht- toim) pidasime maha pikad jutud sellest, kelle me peaksime võtma. Me tegime õige valiku ja minu jaoks oli Bottas kindlasti alati esimene selles nimekirjas. Me läksime otsejoones tema juurde, sest me vajasime kogemustega kiiret kutti,» rääkis Lauda, kuidas Bottas meeskonda toodi.

Hooaja avaetapil Austraalias sai Bottas kolmanda koha ja Lauda jäi sellega väga rahule: «Arvan, et kui Nico oleks sõitnud, siis ta (Bottas) ei oleks temast halvem olnud. Arvan, et tulemus oleks olnud täpselt sama. Aga kuna Bottas oli esimest korda selles autos, siis leian, et ta oli väljapaistev.»