Ajalooline saavutus: Johanna Konta võitis esimese britina Miami Openi

25-aastane Konta alistas Wozniaki 6:4, 6:3 ning teenis seega oma karjääri suurima võidu. Ühtlasi tõuseb ta homme avaldatavas maailma edetabelis 11. kohalt seitsmendaks, mis on Konta sportlaskarjääri kõrgeim positsioon. Seejuures tasub märkida, et 2015. aasta juunis asus britt alles 146. real.

Miami Openil triumfeerinud Konta polnud varem niivõrd tugevatasemelist turniiri võitnud. «Suur tänu kõigile, kes mind toetasid. Te olite kogu nädala jooksul suurepärased. Miami on niivõrd energiline linn ning mul on hea meel, et inimesed suutsid selle väljakule üle kanda. Samuti olen uhke kogu oma tiimi üle, kellega oleme omajagu vaeva näinud, loodame jätkata samal lainel,» rääkis Konta pärast võidetud finaalmatši.

«Jo (Johanna Konta hüüdnimi – toim), sa mängisid finaalis väga hästi ning see võit kuulub õigusega sulle,» tunnustas Wozniaki vastast, saades sel kalendriaastal kirja juba kolmanda finaalkaotuse. «Ma lootsin, et saan kolmandal korral lõpuks võidu kätte, kuid paraku tuleb oodata neljandat,» lisas taanlanna.

Meeste finaalis lähevad omavahel vastamisi tõelised legendid: 35-aastane šveitslane Roger Federer ning 30-aastane hispaanlane Rafael Nadal.