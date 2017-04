Kotsari kahetised tunded pärast muinasloo lõppu: uhkus ja valu

«Oleme võitlejad,» sõnas esimest hooaega USAs Lõuna-Carolina meeskonnas palliv 208 cm pikkune Kotsar pärast läinud ööl toimunud kohtumist väljaandele The Post and Courier. «Oleme mitmeid kordi tulnud sügavast august välja. Ka sel korral polnud me enda soorituses üllatunud,» viitas eestlane faktile, et kui teise poolaja keskel oldi veel 14-punktilises kaotusseisus, siis suudeti järsku 14:0 vahespurt teha. «Loomulikult oleme üksteise üle uhked, et niivõrd kaugele jõudsime, kuid samal ajal on ka valus,» rääkis Kotsar oma tunnetest.

Eesti vägilane alustas mängu traditsiooniliselt algviisikus ning tõi lõpuks 26 mänguminuti jooksul neli punkti (lähivisked 4st 2), võttis kolm lauapalli, andis kaks korvisöötu ning tegi kaks isiklikku viga. Seejuures tegi Gonzaga poolt hea esituse sarnaselt Kotsariga uustulnuka rollis olev Zach Collins, keda peetakse juba praegu tulevikus NBAs tegusid tegevaks korvpalluriks. Collins sekkus küll vahetusest, ent kogus 23 mänguminutiga 14 punkti, 13 lauapalli ning kuus blokki, saades kirja oma selle hooaja esimese kaksikduubli. «Ta on väga osav, sest oskab hästi visata, lauapalle anda ning ka sööta. Oma agressiivsusega võttis ta mitmeid olulisi olukordi enda peale, olenemata sellest, et tegu on uustulnukaga,» kiitis Kotsar 19-aastast ametikaaslast.

Kui kõnealusest paarist jäi peale Gonzaga Bulldogsi meeskond, siis teisest poolfinaalist suutis võitjana väljuda Põhja-Carolina Tar Heels, kes alistas vaid ühe punktiga 77:76 Oregon Ducksi. Seega kohtuvad teisipäeva varahommikul Eesti aja järgi kell 4.05 algavas märtsihulluse finaalis Gonzaga Bulldogs ja Põhja-Carolina Tar Hells. Kohtumisele on võimalik otsepildis kaasa elada nii Kanal 12 kui ka Postimees.ee vahendusel.

Maik-Kalev Kotsar (mustas) võitlemas läinud ööl NCAA finaalturniiri poolfinaalis Gonzaga meeskonna mängijatega palli pärast. / RONALD MARTINEZ/AFP/Scanpix

