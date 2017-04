Video: Schweinsteiger näitas Lindpere kunagise koduklubi eest kohe klassi

Valitseva maailmameistri Scweinsteigeri tabamus sündis pealöögist, kui 32-aastane poolkaitsja suunas David Accami tsenderduse peaga väravasse. Kohtumise lõpus Montreal Impacti vastu särasid tablool 2:2 viiginumbrid.

2013. aastal Eesti jalgpallikoondise Joel Lindpere leivaisaks olnud Chicago Fire on kahel viimasel hooajal lõpetanud MLSis kõige väiksema punktisummaga. Pärast 2009. aastal konverentsi finaali jõudmist on play-off’i pääsetud vaid korra. Tänavusel hooajal on kirja saadud üks võit, üks kaotus ning kaks viiki. Järgmine kohtumine peetakse 8. aprillil Columbus Crew’ga, kes juhib praegu liigatabelit kolme võidu, ühe kaotuse ja ühe viigiga.