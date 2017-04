Vormel 1 sarja punane latern: teenime sel hooajal kindlasti punkte

Šveitsi meeskonna sõitjad Marcus Ericsson ja Antonio Giovinazzi näitasid Melbourne’is tiimina kõige kehvemat minekut, lõpetades vastavalt 15. ja 12. kohal. Sauberi vormelid kasutavad Ferrari mootoreid, mis pärinevad eelmisest aastast, kuid sellest hoolimata usub Kaltenborn, et neil on võimalus end heast küljest näidata. «Ma usun, et teenime hooaja jooksul punkte,» sõnas ta Autospordile. «Me oleme selle mootoriga tuttavad ning peame keskenduma oma tugevatele külgedele. Püüame anda endast parima, kindlasti on meil mõnel järgmisel etapil võimalus eespool lõpetada,» rääkis Kaltenborn.

Eelmisel hooajal pidi Sauberi meeskond ootama kuni Brasiilia GP-ni, et saada kätte oma esimesed punktid. Seejuures sõidetakse Brasiilias võidu alles novembrikuus, mis on ühtlasi aasta eelviimaseks etapiks. Kaltenborni sõnul on tiimil plaanis esimese suure aerodünaamilise uuendusega välja tulla Hispaania etapiks, mis toimub maikuus. «Kõik oleneb sellest, kui edukalt läheb testimine tuuletunnelis,» rääkis ta. Samuti loodetakse parandada vormeli juhitavust, et ei korduks intsidente nagu viimati Ericssoniga, kes põrkas Austraalias juba esimesel ringil kokku Haasi meeskonna piloodi Kevin Magnusseniga.

Vormel 1 sarja teine etapp leiab aset juba nädala pärast, kui sõidetakse Hiinas.