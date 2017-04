Evertoni peatreeneri torge Kloppile: ma ei salli lärmavaid treenereid

Kui Liverpooli poolt said jala valgeks nii Sadio Mane, Philippe Coutinho kui ka Divock Origi, siis Evertoni auvärava eest Anfieldi staadionil hoolitses Matthew Pennington. Pärast matši tunnistas kaotajate loots Koeman, et teda häiris kohtumise ajal väga see, kuidas Liverpooli personal, eesotsas Kloppiga, kohtunikega suhtles. Näiteks niitis Evertoni poolkaitsja Ross Barkley ühes olukorras maha Liverpooli keskkaitsja Dejan Lovreni, pärast mida elavnesid Punaste meeskonnaliikmed märgatavalt. «See on üks osa jalgpallist,» rääkis Koeman Sky Sportsile. «Minu arvates käitus niisamuti Lucas (Liverpooli poolkaitsja Lucas Leiva – toim), aga meie meeskond ei korralda platsil toimunud vigade tõttu etendust, nagu võib näha Liverpooli pingi juures,» sõnas ta.

«Me oleme teistsugused: keskendume rohkem mängule, mitte kohtunike tegevusele või vigadele. See oli küll raske, aga aus mäng. Mulle ei meeldi treenerid, kes vahetusmeeste pingi juures kogu aeg lärmavad, korraldades vigade tõttu mõttetut etendust. Nad (Liverpooli meeskond – toim) käitusid hullumeelselt,» kommenteeris Koeman. Kui Kloppilt küsiti, milliseid mõtteid tekitavad temas Koemani kommentaarid, vastas sakslane: «Ronald Koeman viitas mulle? Rääkigu, mida tahab.»

Liigatabelis asub Liverpool 59 punktiga kolmandal kohal, Everton on 50 silmaga seitsmendal real. Punaste järgmine kohtumine leiab aset juba tuleval kolmapäeval, kui taas võõrustatakse Anfieldil Premier League’i 11. meeskonda Bournemouthi.