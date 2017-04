Liverpooli poolkaitsja: oleme taastanud oma tippvormi

Emre Can (paremal) heitlemas Ross Barkley'ga.

Liverpooli jalgpallimeeskond teenis Premier League’is laupäeval magusa võidu, kui linnarivaal Everton alistati 3:1. Liverpooli poolkaitsja Emre Can tunnistas võidu järel, et vahepealse mõõnaperioodi järel on taastatud tippvorm.