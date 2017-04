Ott Tänaku boss: olime asfaldil head, kuid nüüd oleme veel paremad

Wilsonile annab lootust hooaja esimene ralli Monte Carlos, kus Sebastien Ogier teenis esikoha ning Ott Tänak lõpetas ralli kolmandana. Korraliku etteaste tegi Monte Carlo asfaldil ka Elfyn Evans, kellele läks lõpp-protokolli kirja 6. koht.

«Põhimeeskond on ralli eel optimistlik,» teatas Wilson M-Spordi pressiteenistuse vahendusel. «Ford Fiestad olid viimati asfaldil stardis Monte Carlos ja toona said kõik kolm sõitjat kirja katsevõidu.»

Wilsoni sõnul on seejärel autot veel kõvasti edasi arendatud. «Oleme kõvasti tööd teinud ja seadistusi muutnud,» lisas Wilson. «Meil on olemas potentsiaal, et teha järjekordne hea esitus. Siiski meil puuduvad igasugused illusioonid, kuna teame, et ees ootab väga keeruline ralli.»