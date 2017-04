Avo Keel siunas kehva rünnakut

«Muidu tip-top mäng, ainult rünnak oli natukene pehme ja sellest täna piisas,» võttis ta seeria avamängu kokku.

«Otsisime siit ja sealt, aga ei saanud. Selveri vastu ei saa minna sellise poliitikaga, et ma viga ei tee, nad on kvaliteetse esimese puutega meeskond ja mina pole kunagi keelanud rünnakul riske võtta. Ebalev olek maksis kätte. Rünnakunumbrid on kehvad kõigil,» lisas juhendaja. Pärnu rünnakuprotsent oli 37,6, Selveril 46,3.

Selveri loots Rainer Vassiljev ütles, et mängu oli küll ja tema meeskond sai lihtsalt oma asjadega paremini hakkama. «Välja arvatud serv, kus me saame kõvasti paremad olla, siis mängisime väga okei mängu,» sõnas Vassiljev, kes saatis seekord sidemängijatest platsile ukrainlase Dmitri Dolgopolovi.

Dolgopolov pidi viimatistes kohtumistes Balti liiga finaalturniiril kurvalt pealt vaatama, kuidas Tauno Lipp tema asemel palle tõstab. Eile tegutses ta ennastsalgavalt. «Viimastes trennides on tema parem olnud ja seepärast mängibki tema ja nii ongi. Mul on kaks sidet, kel kummalgi oma käekiri ja saan mõlemaid kasutada,» pareeris Vassiljev küsimused, kas ta on kohati tujukalt tegutseva ukrainlasega on vahepeal eraldi vestelnud.

Rünnakul tasakaalustatult tegutsenud Selveri parimana tõi Lincoln Williams 24 punkti, Karli Allik lisas 17 ja Rauno Tamme 16 silma. Pärnule tõid Taavet Leppik Aleksandrs Kudrjašovs ja Buivids igaüks 10 punkti. Seeria teine mäng peetakse neljapäeval kell 19 Pärnus. Teises paaris on vastamisi Tartu Bigbank ja Rakvere, selle paari avamäng on homme kell 19 Tartus.