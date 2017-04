Real asus juhtima 31. minutil Karim Benzema väravast. Kohtumise lõppseis vormistati matši lõpus, kui Isco oli täpne 85. ja Nacho 88. minutil.

Real on turniiritabelis 68 punktiga liidriks. Teisel kohal on FC Barcelona 63 punktiga. Kolmas on ühe mängu rohkem pidanud Madridi Atletico 58 silmaga.