II maailmasõja pomm ei peatanud sõudjaid: seekord võit Oxfordile

Seekordne võistlus oleks äärepealt ära jäänud, kuna võistluspaiga lähistelt leiti II maailmasõja aegne pomm. Spetsialistid suutsid pommi siiski kiiremas korras võistluspaiga lähistelt ära toimetada ning kogu plaanis olnud programm viidi läbi nii nagu plaanitud, kirjutab Reuters.

Tänavuse naiste võistluse võitis Cambridge.

