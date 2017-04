Korvpallitreener Howard Frier: Kotsaris on NBA talenti

Neli hooaega Colorado ülikoolis mänginud ning praegu Eestis treeneriametit pidav Howard Frier on kindel, et Kotsari jaoks oli finaalturniirile jõudmine samm edasi. «Väga suur asi, et Kotsar nii kaugele jõudis ja sai ka palju mängida,» vahendab ERRi spordiportaal Frieri sõnu ETV spordisaatele.

Frieri meelest pole välistatud Kotsari jõudmine NBAsse. «Tal on selleks talenti,» on Frier kindel.