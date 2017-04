M-Spordi meeskonna köögipoole usaldusisik: Korsika ralli on äärmiselt keeruline

«Korsika ralli on rehve silmas pidades äärmiselt keeruline, olenemata toimumisaja muutusest (eelmisel hooajal peeti Korsika ralli sügisel – toim). Nagu me kõik teame, võib Euroopa kevad olla väga ettearvamatu, mistõttu võivad olud muutuda üleöö. Kui sellele lisada saare ainulaadne ilm, saamegi tulemuseks võidusõidu, kus teeolud võivad muutuda lausa ühe kiiruskatse jooksul,» rääkis Black, kes töötab M-Spordi meeskonnas alates 1996. aastast, mil M-Spordi meeskond asutati. Seejuures on ta tiimi bossi Malcolm Wilsoniga koostööd teinud lausa 1986. aastast alates.

«Korsika rallil pole küll väga palju kiiruskatseid, aga see-eest on need piisavate pikkustega, mistõttu pääseb maksvusele õige rehvivalik. Lisaks pikkusele on esindatud ka erinevad pinnased. Kui vanemat asfaltkatet (kõva ja kulutav) võib pidada traditsiooniliseks Korsika ralli eripäraks, siis uuem asfalt on vägagi sarnane Kataloonia teedele,» kirjeldas Black. «Kõiki neid tegureid tuleb arvesse võtta rehvivaliku tegemisel ning see on ka põhjus, mis teeb meeskondade jaoks Korsika ralli niivõrd nõudlikuks,» lisas ta.