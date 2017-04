Suusaalade MMi ülekanded kolivad rahvusringhäälingust Eesti Meediasse

Lepingu järgi vahendab Eesti Meedia 2019. ja 2021. aasta suusaalade MMi võistlusi meediakontserni telekanalites, internetis, mobiilivaadetes ja kõikidel digiplatvormidel.

«Kindlasti on see tähtis ja vastutusrikas otsus Eesti Meedia jaoks, kuna suusaalade MM-võistlusi on eestlastele vahendatud juba aastast 1974,» selgitas Eesti Meedia peaprodutsent ja sporditoimetuse juht Marko Kaljuveer. «Esimest korda näitab suusatamise tiitlivõistlust aga erameedia – põhikanaliteks saavad Kanal 2 ja Kanal 12,» lisas Kaljuveer.

Suusalade MM-võistlused peetakse 2019. aastal Austrias Seefeldis ja 2021. aastal Saksamaal Oberstdorfis.

Sel aastal näitab Eesti Meedia võrkpalli EMi finaalturniiri Poolas, kus Euroopa 16 parema seas mängib ka Eesti meeste rahvuskoondis, aastal 2018 vahendatakse taliolümpiamänge PyeongChangis.