Vormelitähe Max Verstappeni isal löödi baarikakluses silm siniseks

Roermondis asuvas ööklubis De Weerd pühapäea õhtul puhkenud massikakluse tulemusena löödi Verstappenil silm siniseks ja nägu lõhki. Kuna Verstappen keeldus kaklejatest ainsana allumast politsei korraldusele klubist lahkuda, võeti ta vahi alla.

Verstappen seenior on varemgi võimude huviorbiidis olnud, sest eelmisel aastal väitis tema isa Frans, et Jos olevat teda löönud. Hiljem võttis isa süüdistuse poja suhtes tagasi, ent politsei soostus kriminaalasja mitte algatama vaid tingimusel, et Jos Verstappen ei pane kahe aasta jooksul toime teist samasugust kuritegu.

Jos Verstappen sõitis vormel-1 sarjas aastatel 1994-2003, osaledes 107 etapil. Enamasti keeras ta stardirivi teise poolde kuulunud autode rooli, kuid jõudis Benettoni tiimi kuuludes kahel korral ka poodiumi kolmandale astmele. Tema poeg Max sõidab Red Bulli vormel-1 tiimis ja lõpetas läinud hooaja kokkuvõttes viienda kohaga.