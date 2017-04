Saksa telekanal jahib uut skandaali: ROK varjas jamaicalaste positiivseid proove

ARDi väitel avastati jamaicalaste proovidest väikestes kogustes klenbuterooli, kuid annused olid nii väikesed, et mullu leidudest teada saanud ROK ei võtnud nende osas midagi ette. Kanal ei täpsustanud, millistest saareriigi sportlastest käib jutt, kuid märkis, et üle piirmäära sisaldasid klenbuterooli ka teiste riikide sportlaste proovid.

Maailma Antidopingu Agentuuri (WADA) direktori Olivier Niggli sõnul on ta positiivsetest proovidest teadlik, ent avastatud annused olid tõesti väga väikesed. «Niisugusel juhul on WADA jaoks aktsepteeritav, et me ei teata tulemustest avalikult,» sõnas Niggli.

Jamaica võitis Pekingi mängudel viis sprindikulda, ent tänavu jaanuaris tuli neil loovutada meeste 4x100 meetri teatejooksu kuldmedal – nelikusse kuulunud Nesta Carteri proovist leiti metüülheksanamiini nimelist stimulanti. Ühest olümpiakullast jäi seetõttu ilma ka Usain Bolt, kellelt rööviti seeläbi võimalus olla kolmedel järjestikustel mängudel kolmekordne olümpiavõitja.

ROK kinnitas, et ARDi väide vastab tõele. «2008. aastal Pekingis võetud uriiniproovide kordustestimisel leidis labor paljude riikide paljude alade sportlaste proovidest väga napis koguses klenbuterooli. Kogused jäid alla 1ng/ml kohta ja mahtusid seetõttu lubatud piiridesse, mis arvestab saastunud liha tarbimise võimalusega. Et neid süütuid sportlasi kaitsta, ei avalikusta me nende kohta rohkem üksikasju ning loodame, et ka ajakirjandus arvestab nende õigustega,» öeldi teates.

Kurikuulus klenbuterool sai tuntuks 2010. aastal, kui Hispaania tipprattur Alberto Contador jäi ilma Tour de France’i üldvõidust ja sai kahe aasta pikkuse võistluskeelu. Contador väitis, et keelatud aine sattus tema organismi saastunud liha süües, kuid Rahvusvaheline Spordiarbitraaž ei võtnud tema selgitusi arvesse.