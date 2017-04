Kuulsad Venemaa häkkerid muukisid lahti IAAFi andmebaasi

IAAFi teavitati rünnakust juba veebruaris, kuid organisatsioon pole ikka veel suutnud selgeks teha, kas keegi suutis nende andmebaasidest ka infot varastada. Nimekirjas olnud sportlastega võeti juhtumi asjus ühendust täna ja nii jõudis see ka avalikkuse ette. «Meie esmane ülesanne on hea seista sportlaste eest, kes uskusid, et nende jagatud informatsioon on kindlas kohas ja jääb konfidentsiaalseks,» raputas IAAFi president Sebastian Coe enda juhitavale organisatsioonile tuhka pähe.

«Vabandame sportlaste ees siiralt ning teeme kõik endast sõltuva, et juhtunut heastada,» lisas Coe. IAAFi teatel märgati nende andmebaasi häkkimist 21. veebruaril. Esmakordselt ründas «Fancy Bears» mullu 13. septembril Rahvusvahelise Antidopingu Liidu (WADA) andmebaasi ja paljastas siis samuti nende sportlaste nimesid, kellel oli õigus tarvitada meditsiinilisel otstarbel muidu keelatud ainete nimekirja kuuluvaid ravimeid.

Esimese rünnakulainega võeti sihikule USA sporditähed nagu tennisistid Venus ja Serena Williams ning riistvõimleja Simone Biles. Seejärel avalikustati ka brittide sportlaste nimesid, kelle hulgast kuulsaim on pikamaajooksja Mo Farah. 2016. aasta septembris lekitasid häkkerid avalikkusele aga ratturi Bradley Wigginsi andmed.