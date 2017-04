Rekordpikk Hiina sirge ähvardab McLarenit suure häbiga

Honda jõuallikad on konkurentide omadest pea viiendiku võrra nõrgem ja arendas sestap Austraalias sirgetel ligi 30 km/h väiksemat tippkiirust. Ehkki Fernando Alonso suutis sõita mõnda aega isegi punktikohal, enne kui katkestas, tunnistab tiim ka ise, et Hiinas läheb neil veel raskemaks.

Mõne allika hinnangul võib juhtuda, et Hiina ringraja 1170 meetri pikkusel tagasirgel saab McLareni meeste jõuallikatest taastuvenergia otsa juba kahe kolmandiku läbimise järel. Lisaks toob tänavuse MM-hooaja pikim sirge kindlasti ilmekalt esile selle, et Honda mootorid arendavad näiteks Mercedese omadest hinnanguliselt 120-160 hobujõudu vähem.

«Shanghai on autode, rehvide ja jõuallikate suhtes karm, lisaks on ilm sageli ettearvamatu. Võin siiski juba praegu ennustada, et konkurentidega võrreldes ei õnnestu meil kiiruse puudumist nii hästi varjata kui Austraalias,» ei loonud McLareni võidusõidudirektor Eric Boullier illusioone.

Melbourne’is oli Alonso sunnitud lõpuks katkestama, Stoffel Vandoorne lõpetas aga viimasena 13. kohal, võitjast Sebastian Vettelist kaks ringi maas. «Hiina etapp tuleb raske, aga meil on mõned uued osad ja anname tavapäraselt endast kõik, et autost maksimumi välja pigistada,» lubas Vandoorne.