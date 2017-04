Tippametnikule määrati altkäemaksude eest eluaegne jalgpallis tegutsemise keeld

Jimenez tunnistas end mullu juulis USA kohtus väljapressimises ja korruptsioonis süüdi ning ootab otsust, mis langetatakse 28. aprillil. Aastatel 2009-15 Guatemala jalgpalliliitu juhtinud Jimenez rikkus süüdistuse kohaselt kuut FIFA eetikakoodeksi punkti. Ennekõike pannakse talle süüks Kesk-Ameerikas peetud MM-valikmängude tele- ja sponsorõiguste eest altkäemaksu küsimist ja saamist. Samuti kasseeris Jimenez marketingiettevõtetelt raha sisse Guatemala koondise osalemise eest maavõistlusmängudes.

Kohtu ees end süüdi tunnistades võttis Jimenez omaks sadadesse tuhandetesse dollaritesse ulatuvate altkäemaksude saamise. Lisaks talle on end süüdi tunnistanud veel paljud ametnikud, kes ootavad karistuse määramist. Leidub ka neid, kes vannuvad süütust, mõnigi ametnik on aga tänaseni suutnud USA võimudele väljaandmist vältida või siis selle edukalt vaidlustanud. FIFA ekspresident Sepp Blatter kõrvaldati kõikidest jalgpalliga seotud tegevustest kuueks aastaks, lisaks on Šveitsi prokuratuur algatanud tema vastu kriminaalasja.