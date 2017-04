NHL langetas valusa otsuse: tipphokimängijaid olümpial ei näe

«Oleme varem selgitanud, et enamik meie klubisid on kindlameelselt vastu 2017-18 hooaja lõhkumisele, mahutamaks sinna võimalust osaleda olümpiamängudel. Olime avatud diskussiooniks teiste huvitatud osapooltega (ROK, IIHF, NHLPA), mille valguses liiga juhtkond oleks võinud oma vaated ümber hinnata. Nüüd oleme aga oodanud mitu kuud ja dialoogi pole ikka tekkinud,» teatas liiga ametlikus teadaandes, mis väljastati just nüüd, soovimata rikkuda NHLi play-off’ide kulgu.

NHLi sõnul on ROK võtnud hoopis seisukoha, et NHLi mängijate osalemine 2022. aasta Pekingi olümpial sõltub sellest, kas tehakse kaasa 2018. aasta Lõuna-Korea mängudel. Samuti on mängijate ühendus NHLPA avalikult kinnitanud, et ei ole huvitatud mis tahes läbirääkimistest, mis võiksid olümpiamängudel kaasalöömise klubide jaoks atraktiivsemaks teha. «Selle tulemusel ja levivate vastakate uudiste valguses soovime luua selgust ja öelda oma lõpliku sõna ning koostada järgmise hooaja mängugraafiku ilma olümpiamänge silmas pidamata. Meie seisukohast on teema ametlikult lõpetatud,» lisati avalduses.

Staarid esmakordselt Naganos

NHLi mängijad osalesid esmakordselt 1998. aasta Nagano olümpiamängudel ja tegid seda kuni 2014. aasta Sotši mängudeni. Sportsnet kirjuta, et pinged tärkasid aga juba pärast 2006. aasta Torino mänge, kui Philadelphia Flyersi omanik Ed Snider kuulutas avalikult – tema ei nägevat ookeanitagustel olümpiamängudel osalemises mingit väärtust, sest ajavahe tõttu langesid mängud Põhja-Ameerikas televaatajate jaoks ebamugavale ajale.

Hokisõpradel jääb nägemata tohutu hulk staare, sest Sotšis koosnesid USA ja Kanada koondised ainult NHLi mängijatest. Kõigi osalenud meeskondade nimekirja kuulus vähemalt üks NHLi mees, suurte hokiriikide puhul moodustasid unelmate liiga mängijad umbes poole koosseisust. Nii Venemaa kui ka Tšehhi ridades oli NHLi mehi 16, Soomel 14, Slovakkial 12, Rootsi koondislastest mängisid aga NHLis kõik peale ühe.

Raha maksab, aga mitte ainult

NHL on ainus tippliiga, mis olümpiamängude ajaks pausi teeb. 2010. aastal Vancouveris sellist probleemi mõistagi ei tekkinud, kuid enne Sotšit tõstatati teema uuesti. NHL sai võidu, kui ROK soostus maksma umbes 14 miljoni dollari ulatuses kinni nii mängijate tervisekindlustuse kui ka reisikulud. Et klubiomanike mured pole laest võetud, näitas Sotši olümpial juhtunu, kus New York Islandersi täht John Tavares sai raske vigastuse.

Eelmisel sügisel teatas Rahvusvahelise Jäähoki Liidu (IIHF) president Rene Fasel, et tema organisatsioon on valmis ROKi kohustuse üle võtma, kuid NHL ajas sõrad vastu. Põhjendus oli veenev – liiga ei soovinud, et alaliit raiskaks tippudele raha, mida võinuks kasutada pigem noortehoki arendamiseks.

Aleksandr Ovetškin on kindlasti üks tähti, kes olümpialt eemale jääb. FOTO: Nick Wass/AP/Scanpix

Teenite meie pealt? Siis makske!

Sportsnet märgib, et lisaks tahtis NHL saada raha otse ROKilt, sest ROK on hokitähtede osalemiselt aastaid otsest kasu lõiganud. Sestap on ka liiga seisukohal – kui meid ära kasutate, siis makske!

Oleks patt süüdistada NHLi liigses jäikuses, sest ROKile üritati omapoolsete ettepanekutega vastu tulla. Liiga pakkus, et olümpiaisandad võiksid iga meeskonna puhul kinni maksta ühe või kaks mängu. Kui see läbi ei läinud, sooviti saada mängude ametlikuks sponsoriks – see andnuks NHLile õiguse kasutada koos enda kaubamärkidega kuulsaid olümpirõngaid. Kuid ROK vastas eitavalt. Läbi kukkus ka plaan maksta NHLile osa teletuludest.

Pekingis uuesti?

Paljud mängijad – eriti eurooplased – peavad olümpial osalemist mõistagi auasjaks. Mõni klubijuht mõistab seda, teine mitte. Näiteks Ottawa Senatorsi omanik Eugene Melnyk teatas, et ei pooldaks kindlasti rootslase Erik Karlssoni kaasalöömist. Washington Capitalsi omanik Ted Leonsis sõnas aga, et ei pane oma mängijatele kätte ette, ehkki Capitals kubiseb eri koondiste tippmängijatest – seal ajavad litrit taga venelased Jevgeni Kuznetsov ja Aleksandr Ovetškin, rootslased Nicklas Bäckström ja Marcus Johansson, ameeriklased T. J. Oshie ja Matt Niskanen...

Veel üks suur küsimus on suunatud tulevikku – mis saab NHLi mängijatest 2022. aastal Pekingi olümpial? Hiina turg on NHLi jaoks väga oluline, alles eelmisel nädalal teatati, et liiga peab seal peagi paar näidiskohtumist. NHL teeb koostööd Hiina valitsusega, mis plaanib kõvasti infrastruktuuri investeerida. Sestap püsib ka lootus, et vähemalt Pekingis on NHLi staarid jälle olümpiajääl.