Rait Rikberg videointervjuus: kui me Eesti meistriks ei tule, on hooaeg ebaõnnestunud

«Spordis on tähtis tulemus, peaasi, et võitsime,» kordas Rikberg pärast rasket võidumängu teada-tuntud tõdemust. «Eks meil ole raske ilma Bradley’ta (Tartu meeskonna senise hooaja liidermängija Bradley Gunter – toim), eriti veel siis, kui Toms (lätlane Toms Vanags – toim) pole ka oma parimas headuses. Kokkuvõttes oli aga kõige olulisem, et saime võidu,» sõnas 34-aastane Rikberg.

Sel hooajal pole Tartu meeskonnal kõik ideaalselt sujunud. Kui karikavõistlustel jäädi pidama poolfinaali, kus tunnistati Tallinna Selveri paremust, siis märtsi lõpus toimunud Balti liiga finaalturniiril saadi ilma vigastada saanud Kanada päritolu leegionäri Bradley Gunterita sugeda Rakverelt. Ehkki pronksimäng Tallinna Selveri vastu suudeti võita, on edasised eesmärgid suuremad. «Loodame, et kõik eelnev on unustatud ning Eesti meistrivõistlustel jõuame vähemalt finaali, kus tahaks päris lõpuni välja minna. Ütlen praegu kindlalt välja, et kui me Eesti meistriks ei tule, siis on meil hooaeg ebaõnnestunud,» tunnistas Rikberg.

Kolme võiduni peetava poolfinaalseeria teine kohtumine toimub kolmapäeva õhtul kell 19.00 Rakvere kodusaalis.