Enesekindel Citroeni meeskonna boss: Korsikal võidutseb Kris Meeke

Prantsusmaa autotootja Citroeni vastne masin polnud käesoleva hooaja esimesel kahel etapil (Monte Carlos ja Rootsis) silmanähtavalt veel valmis võidu nimel kihutama. Pärast eelmisel kuul saadud võitu (britt Kris Meeke triumfeeris Mehhiko kruusarallil – toim) tundub seis olevat läinud paremaks ning meeskonnad on saanud seadistuse korda. Samas ei tasu unustada, et kaks esimest etappi olid väga omapärased, sest Monte Carlos pidid sõitjad võitlema jäistes oludes, Rootsis aga lumistes. «Meid Monte Carlos tabanud probleemid olid väga spetsiifilised, nagu võib öelda ka Rootsi kohta,» rääkis Citroeni meeskonna juht Yves Matton Autospordile.

Seejuures tõi ta välja paralleeli Monte Carlo ning Korsika ralli vahel. «Kui natuke süveneda, siis leiab Korsikalt sarnaseid kiiruskatseid, eriti viimased kolm kiiruskatset Montes, kus me suutsime näidata kiireid aegu,» sõnas Matton. Testimisperioodi korraldas Citroeni meeskond märtsi lõpus. «Nii Kris (esipiloot Kris Meeke – toim) kui ka kogu tiim on teinud palju tööd, et saavutada hea tulemus asfaldil sõitmiseks. Kui eelmisel aastal keskendusime kruusarallidele, siis nüüd soovime uue Citroen C3 WRC masinaga näidata enda tugevust asfaldil,» tutvustas Matton eeloleva asfaldiralli eesmärke.

«Olen üsna kindel, et Kris on võimeline Korsikal võidu eest võitlema. Muidugi saab olema raske nii Ogier’ (M-Spordi meeskonna sõitja Sebastien Ogier – toim) kui ka Neuville’iga (Hyundai põhipiloot Thierry Neuville – toim), kuid ta näitas eelmisel aastal, et tunneb end Korsika teedel hästi. Lisaks, testimised näitasid, et uus auto on niivõrd heast klassist, et suudab püsida esikohakonkurentsis,» lisas Matton.

Sõitjate arvestus enne Korsika rallit (3/13):

Sebastien Ogier (M-Sport) 66 Jari-Matti Latvala (Toyota) 58 Ott Tänak (M-Sport) 48 Dani Sordo (Hyundai) 30 Thierry Neuville (Hyundai) 28 Kris Meeke (Citroen) 27 Craig Breen (Citroen) 20 Elfyn Evans (M-Sport) 20 Hayden Paddon (Hyundai) 17 Stephane Lefebvre (Citroen) 10

Meeskondlik arvestus enne Korsika rallit (3/13):