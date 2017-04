Dopinguga õnnetult vahele jäänud Eesti rattur: praegu olen teadlikum

Pruus põrus 2014. aasta suvel trimetasidiiniga ja pidi pidama kümne kuu pikkuse võistluskeelu. «Kasutasin üht rohtu, kus oli see aine sees. See oli 2013 veel lubatud ja läks uuest aastast keelatud ainete hulka, aga ma ei olnud sellega kursis,» vahendab ERRi spordiportaal Pruusi sõnu.

«Praegu olen teadlikum ja üldse on Eestis see parem - teised on ka teadlikumad,» rääkis Pruus.