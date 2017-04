Võrkpalli otsepilt: Pärnu võõrustab poolfinaalseeria teises kohtumises Tallinna Selverit

Enne mängu:

Poolfinaalseeria esimese kohtumise võitis tulemusega 3:1 Tallinna Selver, kes asus kolme mänguni peetavat seeriat seega 1:0 juhtima. Pärnu peatreener Avo Keel tõdes pärast mängu, et suurim murekoht oli kehv rünnak. «Otsisime siit ja sealt, aga ei saanud. Selveri vastu ei saa minna sellise poliitikaga, et ma viga ei tee, nad on kvaliteetse esimese puutega meeskond ja mina pole kunagi keelanud rünnakul riske võtta. Ebalev olek maksis kätte. Rünnakunumbrid on kehvad kõigil,» lisas juhendaja. Pärnu rünnakuprotsent oli 37,6, Selveril 46,3.

Selveri loots Rainer Vassiljev ütles, et mängu oli küll ja tema meeskond sai lihtsalt oma asjadega paremini hakkama. «Välja arvatud serv, kus me saame kõvasti paremad olla, siis mängisime väga okei mängu,» sõnas Vassiljev.