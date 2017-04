Võrkpalli otsepilt: kas kodusaalis mängiv Rakvere suudab poolfinaalseeria Tartu vastu viigistada?

Enne mängu:

Tartu Ülikooli spordihoones peetud avalahingu võitis viiegeimilises mängus 3:2 koduseinte toel Tartu meeskond, kes asus seega kolme võiduni vältavat poolfinaalseeriat 1:0 juhtima. Mart Naaber tõi Tartule 16 ja Stefan Kaibald 14 punkti, Rakvere parim oli 21 punktiga Siim Põlluäär. Kevin Saar ja Romet Priimägi tõid 12 punkti.

«Spordis on tähtis tulemus, peaasi, et võitsime,» kordas Rikberg pärast rasket võidumängu teada-tuntud tõdemust. «Eks meil ole raske ilma Bradley’ta (Tartu meeskonna senise hooaja liidermängija Bradley Gunter – toim), eriti veel siis, kui Toms (lätlane Toms Vanags – toim) pole ka oma parimas headuses. Kokkuvõttes oli aga kõige olulisem, et saime võidu,» sõnas 34-aastane Rikberg.