Tänaku kiirusrekord pani Soome ralli korraldajad sundseisu

Rahvusvaheline Autospordiliit (FIA) tundis pärast Rootsi rallit kõnealuse probleemi üle muret, kuna seal tõusid teatavasti autode keskmised kiirused liiga kõrgele, mistõttu otsustasid korraldajad tühistada Knoni kiiruskatse teise läbimise, mille esimesel läbimisel püstitas M-Spordi piloot Ott Tänak kaasaegse WRC-sarja kiirusrekordi (137,8 km/h).

Kuna eelmisel aastal kerkisid Soome rallil koguni kuuel katsel keskmised kiirused ligi 130 km/h, siis võttis FIA küsimuse täpsemalt käsile. Nii plaanitakse lühendada Soome teedel aset leidvaid kiiruskatseid, paigutades sirgetele põhupallidest šikaanid (teatud kujul tõkked, millest möödumiseks tuleb kiirus alla võtta - toim) «FIA on mures pärast Rootsi rallit, seejuures on Soome ralli teisel võistluspäeval mitmeid kiireid katseid, nagu Ouninpohja, Paijala ning Pihlajakoski, kus me võiks näha isegi keskmist kiirust, mis ulatub 140 km/h,» räkis tänavu Toyota meeskonna värvides sõitev soomlane Jari-Matti Latvala.

«Minu hinnangul pole kunstlike meetmete kasutuselevõtt hea mõte, sest see muudab Soome teede kiiruslikku olemust, mille järgi neid praegu tuntakse. Šikaanide paigaldamine on kruusateede jaoks ebaloomulik võte, pigem käitutakse nii asfaltteede puhul,» sõnas Latvala. «On aus öelda, et sõitjatele selline plaan ei meeldiks,» lisas ta.

Soome ralli peakorraldaja Kai Tarkiainen möönis, et paratamatult tuleb liiga suurte keskmiste kiiruste korral midagi ette võtta. «Peame midagi tegema, see on üsna selge. Oleme rääkinud sellest probleemist nii Michele Moutoni (FIA ohutusdelegaat) kui ka Jarmoga (rallidirektor Jarmo Mahonen) ning nad on väga huvitatud mingit looduslikku laadi šikaanide kasutamisest, nagu näiteks kiiruskatsete viimine väiksematele ja kitsamatele teedele või ristmike paremini ärakasutamine. «Oleme valmis kõnealust meetodit kasutama vältimaks betoonist šikaanide vedamist kiiruskatsetele,» rääkis Tarkiainen.

Soome ralli toimub juuli lõpus.