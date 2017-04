ROK pole kaotanud lootust NHLi mängijaid siiski olümpiale saada

«Eks näis,» vastas sakslane, kui portaal Inside The Games küsis võimaluse kohta, kas siiski võidakse veel kokkuleppele jõuda. «See on suur pettumus, sest mängijad soovivad olümpiamängudel osaleda. NHLile pakuti samu tingimusi nagu eelnevatel olümpiamängudel. Mõistagi soovisid nad enamat ja me ei tea endiselt, mida,» vahendab ERRi spordiportaal Bachi sõnu.

Jäähokiliiga NHL andis eile teada, et ei tee oma mängugraafikusse 2018. aasta Pyeongchangi olümpiamängude ajaks pausi. See tähendab, et olümpiajääl ei näe seekord tervet maailma parimate hokimeeste plejaadi.

«Oleme varem selgitanud, et enamik meie klubisid on kindlameelselt vastu 2017-18 hooaja lõhkumisele, mahutamaks sinna võimalust osaleda olümpiamängudel. Olime avatud diskussiooniks teiste huvitatud osapooltega (ROK, IIHF, NHLPA), mille valguses liiga juhtkond oleks võinud oma vaated ümber hinnata. Nüüd oleme aga oodanud mitu kuud ja dialoogi pole ikka tekkinud,» teatas liiga ametlikus teadaandes, mis väljastati just nüüd, soovimata rikkuda peagi algavate NHLi play-off’ide kulgu.

NHLi sõnul on ROK võtnud arutelu pidamise asemel hoopis seisukoha, et NHLi mängijate osalemine 2022. aasta Pekingi olümpial sõltub sellest, kas tehakse kaasa 2018. aasta Lõuna-Korea mängudel. Samuti on mängijate ühendus NHLPA avalikult kinnitanud, et ei ole huvitatud mis tahes läbirääkimistest, mis võiksid olümpiamängudel kaasalöömise klubide jaoks atraktiivsemaks teha.

«Selle tulemusel ja levivate vastakate uudiste valguses soovime luua selgust ja öelda oma lõpliku sõna ning koostada järgmise hooaja mängugraafiku ilma olümpiamänge silmas pidamata. Meie seisukohast on teema ametlikult lõpetatud,» lisati avalduses.