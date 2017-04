Kanteriga koostööd tegev Kaia Kanepi otsib raha ja treenerit

31-aastasele Kanepile on pikalt muret teinud valutavad kannad ja Epstein-Barri viirus, mis põhjustab mononukleoosi. «Mu kannad on terved ja üleüldse on kõik kohad terved. Mõlemal kannal oli valulik plantaarfastsiit (rahvakeeli kukekannus), aga nüüd olen sellest lahti saanud. Mullu kevadel tekkis kandadele ülekoormus, aga ignoreerisin seda ja mängisin edasi. Keha mittekuulamine oli valus õppetund,» rääkis Kanepi.

«Epstein-Barri viirusest niipalju, et ma pole verd andmas käinud, et vaadata, kas viirus mu kehas alles on. Aga ma ei tunne enam sellist väsimust nagu varem. Praegused koormused on piisavad, et kinnitada: ma olen terve,» lisas ta.

Kanepi sõnul kavatseb ta veel kaks kuud treenida ja esimese võistlusmatši peaks ta pidama juuni alguses Saksamaal. Oma senise viimase matši pidas ta eelmise aasta 10. juunil.

Et tagasitulek edukaks kujuneks, oleks Kanepil vaja tugevat tervist, uusi sponsoreid ja korralikku treenerit. Eestis sellist juhendajat, kellega Kanepi koostööd teha tahaks, tema sõnul ei ole. Üks välismaa spetsialist on silmapiiril, aga tema palkamine sõltub otseselt rahast. Kunagine suursponsor Tallink Kanepit enam ei toeta.

Üldfüüsilisi treeninguid teeb Kanepi alates sügisest koos kettaheite olümpiavõitja Gerd Kanteri ning tunnustatud füsioterapeudi ja treeneri Indrek Tustitiga. Kanteriga ladus ta põhja ka märtsis Lõuna-Aafrika Vabariigis ja sama teekond ootab Kanepit ees ka reedel.

«Kanter õpetas mulle seda, et vähem on rohkem ja ei tasu üle treenida. Ta ütles, et tuleb treenida õigesti ja harjutusi tuleb teha õige tehnikaga. Ta on mind treeningutel jälginud,» rääkis Kanepi kettaheitja rollist.