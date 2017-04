Galerii: Eesti koondis läbis esinumbri vigastuse tõttu noorenduskuuri

«Algse prognoosi järgi oleksin pidanud kiiremini paranema, aga nagu näha, siis viimasel ajal ei peal prognoosid eriti paika. Pärast vigastada saamist ei löönud ma kuu aega üldse servi, nüüd olen kolm nädalat seda teha saanud ja intensiivsus on tõusnud. Eilne uuring näitas, et seis on paremaks läinud, aga valust ma veel vaba pole. Kui riskiksin ja tuleksin Monaco vastu väljakule, siis võiks juhtuda sama asi nagu LAVis, kus ma pidin matši pooleli jätma. Ma peaks umbes 10 päeva korralikult treenima, et uuesti mängida saaks,» rääkis maailma edetabelis 366. kohale langenud Zopp tänasel pressikonverentsil oma seisundist.

Seega esindavad Eestit nädalavahetusel Vladimir Ivanov, Kenneth Raisma ning vennad Mattias ja Kristofer Siimar. Suurem raskus peaks langema 29-aastase Ivanovi (ATP 444) ja temast 10 aastat noorema Raisma (ATP 685) peale.

«Monaco pole midagi ületamatut. Kui mängime omal tasemel, siis võima võita küll,» rääkis Raisma. Noor talent näeb endiselt vaeva, et jõuda füüsiliselt meesteklassi tasemele.

«Sain hiljuti 19-aastaseks, seega olen juba valmis mees,» naljatles Raisma. «Tõsiselt rääkides tegin varem kolm-neli korda nädalas üldfüüsilist trenni, nüüd aga iga päev. Praegu käibki veel mõnda aega põhja ladumine ja füüsise üles ehitamine,» lisas ta.

Eesti - Monaco paari kaotaja langeb järgmiseks aastaks Euro-Aafrika tsooni III divisjoni, võitja saab jätkata senisel tasemel. Postimees.ee näitab 7.-9. aprillil kõiki Eesti mänge otsepildis.

Monaco meeskond:

Benjamin Balleret (34-aastane, ATP 773), Lucas Catarina (20-aastane, ATP 880), Romain Arneodo (24-aastane, ATP 969) ja Thomas Oger (37-aastane). Koondise kapten on Guillaume Couillard.