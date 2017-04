Jäähokiliidu juht NHLi otsusest: see on fännide röövimine!

«Austame NHLi, kuid siin ei saa peitu pugeda – see on ehtne hokifännide röövimine! Olümpiahoki on rahvusvaheliste hokiturniiride tipptase. Kahjuks kaotab jäähoki NHLi otsusega palju,» ütles Fasel.

Samas püsib Faselil lootus, et olümpiaturniir kujuneb suurepäraseks ka ilma suurte tähtedeta. «Mõned olümpia kõige meeldejäävamad matšid peeti ilma NHLi mängijateta. Meie igatahes jätkame olümpiaks ettevalmistusi.»