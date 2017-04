Itaalia meedia: Rain Veideman on isamaa päästja

«Kas te usute imedesse?» avab väljaanne Veidemani kiitva artikli, mille pealkiri on pealkiri on «Leidsime kaitse ja isamaa päästja».

«Eestlane on toonud tiimi vajaliku tasakaalu. Ta on suutnud asendada Allan Ray’d, kuid on toonud kindlust ka kaitseliini,» kirjutati väljaandes.

Nelja mänguga on Veideman Udines saanud mänguaega keskmiselt 33,5 minutit, mille jooksul on ta visanud 18 punkti ning andnud 3,8 korvisöötu.