Postimees Itaalias: Kelly Sildarut ootab MMi rajal täiesti uudne üllatus

Kui hüpped on väiksemad, millega tavapäraselt tuleb rinda pista, siis reilid on ikka reilid ja seal on eestlanna alati osav. Väikese vimka on korraldajad siiski visanud. Rajal tuleb sportlastel teha 90-kraadine pööre. «Varem ei ole mul võistlustel midagi sellist ette tulnud,» tõdes Kelly, et tegemist on küll uudse, kuid täiesti ületatava väljakutsega

Nimetatud pööre on sel rajal olnud ka eelnevatel aastatel, kuid nüüd on sinna pandud lihtsalt reil juurde. «Eelnevatel aastatel olevat enne pööret olnud hüpe. Kuna paljud kukkusid, siis tehti muudatus,» avaldas Kelly treenerist isa Tõnis, kuidas praeguse olukorrani jõuti.

Rajaga tutvusmise järel võis Kelly tõdeda, et seekordses trennis tal hooga probleemi ei olnud.

Pargisõidu eelvõistlused ja finaal on kavas neljapäeval, 6. aprillil.