X-mängude täht pärast surmalähedast kogemust: elu ei ole enam iseenesestmõistetav

McMorris viidi pärast kukkumist helikopteriga Vancouveri haiglasse, kuid tal tuli abi oodata mitu tundi. McMorrisega kaasas olnud sõbrad jäid aga kiirabi oodates rahulikuks ning andsid kaaslasele vajaliku esmaabi. «Nad päästsid mul elu, jäädes rahulikuks,» kirjutas McMorris Instagrami.

Võistlusjanuline 23-aastane lumelaudur on pärast surmalähedast kogemust justkui teine inimene. «Nädalaga on palju muutunud. Ma tõesti olin üsna kindel, et saan surma. Ma ei võta ühtegi elupäeva enam iseenesestmõistetavana,» kirjutas McMorris. Hoolimata vigastustest loodab kanadalane võistelda juba järgmisel aastal olümpiamängudel.

X-mängudelt on McMorris võitnud 14 medalit, neist kuus on kuldsed. 2014. aasta Sotši olümpial võitis ta lumelaua pargisõidus pronksmedali.