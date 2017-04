Ibrahimovici hiline värav päästis Manchester Unitedile punkti

Evertoni poolt avas mängus skoori Phil Jagielka, kes oli täpne 22. minutil. Manchester United viigistas alles 94. minuti penaltist, mis määrati neile karistusalas käega mängimise eest. Penaltipunktilt oli resultatiivne Zlatan Ibrahimovic.

Viik tähendab, et Manchester United on püsinud 20 mängu kaotuseta. Premier League’is on neil 14 võitu ning koguni 12 viiki, sealjuures on üheksal korral mängitud viiki just koduväljakul.

Tabelis on Manchester United 54 punktiga viiendal kohal, Everton hoiab 51 punktiga seitsmendat kohta.

Teistes eilsetes kohtumistes alistas Leicester City 2:0 Sunderlandi, Watford oli 2:0 parem West Bromwich Albionist ning Burnley võitis 1:0 Stoke Cityt.