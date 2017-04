Venelased NHLi otsusest ei hooli ning eelistavad koondist

Üleeile teatas NHL, et ei tee oma mängugraafikusse Pyeongchangi olümpia ajaks pausi, mis tähendab, et NHLi mängijad ei saa olümpial ilma NHLi ning klubijuhtide nõusolekuta osaelda. «Tean, et meie mängijad, kellel on NHLiga leping, tahavad mängida olümpial,» ütles Venemaa hokiliidu asepresident Roman Rotenberg.

Eile teatasid kindlameelselt olümpial mängimisest ka Washington Capitals venelased Alexander Ovetškin ja Jevgeni Kuznetsov. «Nad on tõelised patrioodid, täpselt nagu teisedki Venemaa koondislased. Tegelikult pole me kunagi kahelnudki, et meie NHLi mängijad tulevad koondisele appi,» ütles Rotenberg.

«Samas on veel üks takistus. Ilma NHLi loata ei tohi ükski mängija liigast lahkuda, isegi mitte koondisekohustuste tõttu. Mängijad ei saa ilma NHLi nõusolekuta vajalikke dokumente, mida on vaja rahvusvahelistel võistlustel võistlemiseks,» andis Rotenberg mõista, et kõik on jätkuvalt NHLi kätes.