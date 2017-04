Käsipalli otsepilt: pingetest vaba Kehra võõrustab Viimsit

Enne mängu:

Kuigi Kehra lõpetab põhihooaja teisena, ei hakka nad viimastes mängudes koosseisuga eksperimenteerima. «Lähme kodus võitma ning las Viljandi ja Viimsi jagavad ise kolmanda-neljanda koha saatuse,» ütles meeskonna peatreener Indrek Lillsoo.

«Erilist pinget meil peal küll pole, kuid lähtume eesmärgist, et komistada ei tohi. Pealegi on meil trennis juba rohkem mehi ja tahame ka kohtumises Viimsiga mänguaega võrdsemalt jagada.»

Hooaega võimsalt alustanud Viimsi on viis viimast kohtumist kaotanud keskmiselt 12-väravalise vahega. Vaatamata sellele pole meeskonna juhendaja Ain Pinnonen lippu alla lasknud. «Meil on viimasel ajal olnud palju puudujad, kuid nende asendajad pole vastu pidanud. Olukord on vilets praegugi, sest vahepeal pole keegi vigastustest paranenud,» ütles Pinnonen.

«Kui Serviti ei üllata kaotusega Viljandile, siis jääb kõik viimase vooru otsustada. Sinna on aga aega ning loodetavasti oleme siis paremas seisu. Meil on asju küll viltu kiskunud, kuid hooaeg pole sellepärast veel luhta läinud,» jätkas ta.