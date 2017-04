Täna: Liverpool võõrustab Bournemouthi, Klavani konkurenti painab seljahäda

Enne mängu:

Liverpoolil on hooaja lõpusirgel rohelt probleeme vigastustega. Kindlasti jäävad mängust eemale kolm põhikoosseisu mängijat – Adam Lallana, Jordan Henderson ning Sadio Mane. Võimalik, et mängu tuleb platsi kõrvalt vaadata ka poolkaitsjal Emre Canil ning keskkaitsjal Matipil.

Mõlemad mängijad said viga laupäevases derbimängus Evertoniga. Kui Matip kurdab seljavalu üle, siis Canil on terve keha valus. «Emre sai kõvasti vatti ning tal valutab igalt poolt. Tal on terve keha sinikaid täis,» ütles Liverpooli peatreener Jürgen Klopp.

«Joeli vaevab aga seljaprobleem. Enne (eilset) treeningut käis ta arsti juures ning eks näis, mis saab. Usun, et temaga on kõik korras,» jätkas Klopp.

«Me ei mõtle neile mängijatele, kes ei saa mängida. Me mõtleme sellele, mida me saame teha mängus. Ma ei mäleta viimast korda, mil kõik mängijad olid terved – kogu aeg on meil probleeme olnud. Mängu koosseis on sarnane eelmise mänguga, kuid mitte päris sama. Meil on erinevaid võimalusi. Saame tuua kogemust, saame tuua ka noorust,» jättis Klopp võimalused lahti.

Liigatabelis on Liverpool 59 punktiga kolmandal kohal, Bournemouth hoiab 34 silmaga 14 kohta. Eelmisel korral, kui meeskonnad kõrgliigas omavahel vastamisi olid, võitis mängu Bournemouth 4:3. Sealjuures löödi võiduvärav kolmandal üleminutil. Klavan tolles mängus platsile ei pääsenud.