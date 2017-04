Kas Sildaru suure konkurendi olümpia on ohus?

Gremaud vigastas paremat põlve üleeelmisel nädalal Tšehhis. Esialgu otsustati koos arstidega, et põlvele antakse kolm nädalat rahu ning seejärel alustatakse taastusravi.

Samas on õhus ka võimalus, et noore freestyle-suusataja põlv vajab operatsiooni. See aga tähendaks kuni 8 kuu pikkust võistluspausi, mis omakorda tähendaks nappi ettevalmistusaega olümpiaks.

«Vigastus pühkis naeratuse mu näolt, kuid tulen tagasi tugevamana kui varem. Olen kannatlik ning jätkan rasket tööd,» kommenteeris Gremaud.

Vaata Gremaud' imelist sooritust Norra X-mängude Big Airi võistlusel: