Tallinnas elav maailma edetabeli esinumber: see on ainult number paberil

«See on ainult number paberil. See on autasu selle eest, mida ma olen oma karjääris saavutanud, kuid see pole kunagi eesmärk omaette olnud,» ütles Kontinen YLE-le.

Kuid kumb on raske, kas tõusta esinumbriks või võita suure slämmi turniir? «Need on täitsa erinevad asjad. Suure slämmi turniir kestab kaks nädalat ning sa pead seal eksimatult mängima. Maailma esinumbriks tõusmine nõuab aga terve aasta jagu häid tulemusi,» ütles tänavu Austraalia lahtistel paarismängus triumfeerinud soomlane.

Kontinen tõusis maailma esinumbriks Miami Openil, kui tema konkurendid Bob ja Mike Bryan kaotasid turniiri poolfinaalis paarile Nicholas Monroe/Jack Sock. Soomlane ise seda mängu ei vaadanud ning magas samal ajal Tamperes sügavat und.

«Esinumbri positsioon otsustatakse aasta tulemuse põhjal. Targem oli magama minna, sest see informatsioon ei olnud mulle tol hetkel nii oluline,» ütles ta.