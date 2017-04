Sildaru suurima konkurendi tormihoiatus: astun Kellyle vaikselt kandadele

«Me suhtleme vähe, sest ma ei räägi kuigi hästi inglise keelt. Kuid me naeratame kogu aeg ning tervitame teineteist,» ütles Ledeux.

Ledeux on Sildarust mõned kuud vanem, kuid sellest hoolimata on tema suureks eeskujuks olnud just eestlanna. «Paratamatult oleme rivaalid, kuid seda pigem heas mõttes. Kui ma olin noorem, imetlesin teda väga. Minu eesmärgiks sai temast nii kiiresti kui võimalik paremaks saada. Ma pole seda veel suutnud, kuid astun vaikselt talle juba kandadele,» jätkas ta.

Ledeux’l on selja taga hiilgav hooaeg. Ta võitis Aspeni X-mängudel Sildaru järel pargisõidus hõbemedali, Norra X-mängude pargisõidus tuli ta samuti hõbedale (Sildaru seal hooprobleemide tõttu ei võistelnud – toim). Kõige tipuks õnnestus Ledeux’l võita ka täiskasvanute pargisõidu MM-tiitel.