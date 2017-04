Video: Šotimaa kõrgliigas suutis ründaja luhata surmkindlana näiva väravavõimaluse

Aberdeeni ja Storey õnneks suudeti mäng Henri Anieri koduklubi Invernessi vastu siiksi 1:0 võita. Liigatabelis ollakse juba tiitli kindlustanud Glasgow Celtici järel teisel kohal. Kolmandal kohal olev Glasgow Rangers kaotab Aberdeenile 13 punktiga.

.@AberdeenFC Hard luck Storey! Watch Miles Storey's goal-line miss in last night's victory over @ICTFC pic.twitter.com/Y3OoEdkeQo