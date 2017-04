Postimees Itaalias: soe ilm teeb juunioride MMil korrektiive

Täna peaks Chiesa in Valmalencos kavas olema pargisõidu viimased ametlikud treeningud, kuid tegelikkuses võeti kavva ka poiste võistluse kvalifikatsioon. See omakorda lõi sassi aga kogu planeeritud ajakava.

Esialgu pidi poiste kvalifikatsioon sarnaselt tüdrukute omale kavas olema homme, kuid kiiresti jäiseks muutuva raja tõttu otsustati poiste kvalifikatsioon täna ära pidada, kuna muidu lihvitakse homsel finaalide päeval rada liialt ära.

Kelly Sildarule tähendab ajakava muutumine aga seda, et täna tuleb umbes 3-4 tundi leida endale asendustegevust. Esialgu pidi tüdrukute treening algama kell 12.00, kuid reaalsuses lükkab poiste kvalifikatsioon kogu ajakava 3-4 tundi edasi. Seega tuleb Kellyl seni aega veeta mäesuusanõlvadel. Teist parki Chiesa in Valmalencos lihtsalt ei ole.

Tüdrukuid on Chiesa in Valmalencos pargisõidus starti tulemas 20. See võib aga tähendada, et homme jääb tüdrukute kvalifikatsioon sooja ilma tõttu üldse ära ja kohe tehakse algust finaaliga. Täpne ajakava selles osas on veel kinnitamata.