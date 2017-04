NHLi boss: jäähoki võiks kavas olla hoopis suveolümpial

Bettman proovis juba 24 aastat tagasi toonasele ROKi presidendile Juan Antonio Samaranchile auku pähe rääkida, jäähokit võiks mängida suveolümpiatel. «Ma ei usu, et ma sain isegi lause ära lõpetada, enne kui ta eitavalt vastas. Taliolümpiamängud sõltuvad jäähokist nii tohutult, et piletimüük ja üldine tähelepanu oleks ilma jäähokita hoopis teisel tasemel,» ütles NHLi boss.

Bettman on samast ideest endiselt vaimustuses. «Hei, kui ROK viiks olümpiahoki suvemängudele, oleks see suurepärane. Meil oleks väga hea meel, kui NHLi mängijad seal osaleksid, sest uus toimumisaeg ei mõjutaks meie hooaega absoluutselt,» rääkis ta Kanada meediale.

Lisaks ei välistanud NHLi boss võimalust, et liiga pehmendab senist jäika liini. Ent on selge, et teised osapooled peavad selleks tegema olulisi järeleandmisi. «Klubide ja NHLi hooaja jaoks on olümpiaturniir segav faktor ja meil on sellest olukorrast kõrini. Me ei otsi võimalusi läbirääkimisteks. Jätsime ukse lahti, aga mitte läbirääkimisteks, vaid selleks, et keegi teeks meile mingi ettepaneku,» lausus Bettman.

NHLi mängijad osalesid esmakordselt 1998. aasta Nagano olümpiamängudel ja tegid seda kuni 2014. aasta Sotši mängudeni. Sportsnet kirjutab, et pinged tärkasid pärast 2006. aasta Torino mänge, kui Philadelphia Flyersi omanik Ed Snider kuulutas avalikult – tema ei nägevat ookeanitagustel olümpiamängudel osalemises mingit väärtust.

Hokisõpradel jääb nüüd aga nägemata tohutu hulk staare, sest Sotšis koosnesid näiteks USA ja Kanada koondised ainult NHLi mängijatest. Ent Venemaa superstaarid eesotsas Aleksandr Ovetškiniga on juba teatanud, et nemad liituvad olümpiamängude ajaks koondisega ja neid võimalikud sanktsioonid ei huvita.