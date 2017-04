UEFA president andis karmi hoiatuse

Eelmise aasta novembris pidasid mitmed suuremad Euroopa klubid omavahel läbirääkimisi ja neid ühendav Euroopa Klubide Liit (ECA) teatas toona, et laual on võimalus luua kõige tugevama klubisarja Meistrite liiga kõrvale omaette superliiga. Põhjuseks asjaolu, et sellised suurriigid nagu Itaalia, Inglismaa, Hispaania, Saksamaa ja Prantsusmaa on huvitatud sellest, et rohkem nende meeskondi mängiks rahvusvaheliselt tugeva tasemega turniiril.

ECA esitatud ähvardusega seoses teatas UEFA mullu augustis, et kui algab järgmine Meistrite liiga periood, muudetakse praegust süsteemi ja uue korra järgi pääsevad automaatselt alagrupifaasi nelja kõige kõrgema asetusega riigi neli paremat meeskonda. Kuigi augustis sai selline muudatus teatavaks tehtud, siis UEFA president andis täna mõista, et olukord võib veel muutuda, sest Euroopa jalgpalliliit ei kavatse olla suurklubidele jalamatiks.

«Lihtsalt öeldes ei valitse maailma raha ja jalgpallipüramiidi tuleb austada,» kuulutas Ceferin BBC vahendusel. «Mõnele liigale ütlen ma konkreetselt, et me ei kavatse väljapressimisele järgi anda, kui nad arvavad, et saavad väiksemate liigadega manipuleerida. Miks me peaksime sellist dialoogi kartma? Miks peaksime kartma neile näost näkku selgitada, kuidas me peaksime üheskoos ja käsikäes kujundama tulevikku ning seisma jalgpalli huvide eest? Ja miks karta öelda inimestele näkku seda, mida me kunagi aktsepteerida ei kavatse?» lisas Ceferin bravuurselt.

Praegune Meistrite liiga periood lõppeb järgmisel aastal, seega saab muudatusi sisse viia alates 2018.-2019. aasta hooajast.