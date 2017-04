Rattamaailma ajale jalgu jäänud reegel võib muutuda

Maailma Spordivarustuse Tööstuse Föderatsiooni pressiesindaja Yves Möri sõnul on asjatundjad jõudnud arusaamisele, et kehtiv kaalunõue on ajale jalgu jäänud. Praegu arutatakse, kui suur peaks norm olema. Kokkuleppele jõudes peaks uus kaalunõue hakkama kehtima 2018. aastast. Eestis kontrollitakse rataste kaalu riigi meistrivõistlustel, kuid rahvaspordiüritustel seda nõuet pole, kirjutas Rattauudised.ee.

Möri lisas, et UCI on nõus loobuma ka raami ja kahvli 3:1 suhtest, mis reguleerib aerodünaamikat. Samuti tahetakse kehtestada ketaspiduritele kindlad standardid, et võistluste ajal saaks hõlpsamalt neutraalset abi anda.